Глава ВОЗ уверяет, что пандемия далека от завершения

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Понедельник, 27 апреля 2020, 23:29

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Источник: генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебреесус, которого цитирует DW

Прямая речь: "Пандемия далека от завершения.

ВОЗ обеспокоена ростом числа больных COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. "Нам придется пройти долгий путь и сделать большую работу".

Детали: Он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, прежде всего для детей.

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Темы: коронавирус эпидемия


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