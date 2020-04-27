В Іспанії затримали небезпечного злочинця з України

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Понеділок, 27 квітня 2020, 23:57

Національна поліція Іспанії затримала українця Олександра Золотухіна. Його розшукують за злочини, скоєні на батьківщині.

Джерела: поліція Іспанії, DW

Деталі: Він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. У затриманого вилучили з рюкзака пневматичний пістолет, який імітує бойовий.

Ордер на розшук і арешт Золотухіна, який, за даними пресслужби, є небезпечним злочинцем, був виписаний правоохоронними органами України за "вандалізм, викрадення людей, пограбування з застосуванням насильства і залякуванням, викрадення транспортних засобів і приналежність до злочинного угруповання".

Поліція Іспанії уточнила з посиланням на українських колег, що в лютому 2016 року разом із десятьма співучасниками Золотухін брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів. Журналіста схопили й нібито силоміць помістили в автофургон. Місяць потому затриманий напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом особам, які там перебували, і значну матеріальну шкоду приміщенню клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки, якій він погрожував ножем.

Тепер справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії, яка завідує питаннями екстрадиції правопорушників-іноземців на батьківщину. Процедура екстрадиції довга й може тривати від кількох місяців до півтора року

Теми: Іспанія Інтерпол


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