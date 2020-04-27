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В Испании задержали опасного преступника из Украины

Понедельник, 27 апреля 2020, 23:57
В Испании задержали опасного преступника из Украины

Национальная полиция Испании задержала украинца Александра Золотухина. Его разыскивают за преступления, совершенные на родине.

Источники: полиция Испании, DW

Детали: Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Ордер на розыск и арест Золотухина, который, по данным пресс-службы, является опасным преступником, был выписан правоохранительными органами Украины за "вандализм, похищения людей, ограбления с применением насилия и запугивания, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке".

Полиция Испании уточнила со ссылкой на украинских коллег, что в феврале 2016 вместе с десятью соучастниками Золотухин принимал участие в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов. Журналиста схватили и якобы силой поместили в автофургон. Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, которые там находились, и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины, которой он угрожал ножом.

Теперь дело Золотухина передадут в Национальную судебную палату Испании, заведающуя вопросами экстрадиции правонарушителей-иностранцев на родину. Процедура экстрадиции длинная и может длиться от нескольких месяцев до полутора лет

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Темы: ИспанияИнтерпол
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