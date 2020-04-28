В США COVID-19 діагностовано у 1 007 514 людей, всього перевірили майже 6 мільйонів
В США новий коронавірус виявили у 1 007 514 громадян.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers
Деталі: Станом на 2:00 28 квітня в США діагностовано 1 007 514 випадків захворювання. 137 720 осіб одужало та 56 624 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Всього на коронавірус перевірили 5 666 235 громадян.
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Нагадаємо:
- У світі з 3 058 552 випадків захворювання 919 727 осіб одужала і 211 177 померли від ускладнень, викликаних хворобою.