В США COVID-19 діагностовано у 1 007 514 людей, всього перевірили майже 6 мільйонів

В США новий коронавірус виявили у 1 007 514 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Станом на 2:00 28 квітня в США діагностовано 1 007 514 випадків захворювання. 137 720 осіб одужало та 56 624 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Всього на коронавірус перевірили 5 666 235 громадян.

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