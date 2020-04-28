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В США COVID-19 діагностовано у 1 007 514 людей, всього перевірили майже 6 мільйонів

Вівторок, 28 квітня 2020, 02:17
В США COVID-19 діагностовано у 1 007 514 людей, всього перевірили майже 6 мільйонів

В США новий коронавірус виявили у 1 007 514 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Станом на 2:00 28 квітня в США діагностовано 1 007 514 випадків захворювання. 137 720 осіб одужало та 56 624 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Всього на  коронавірус перевірили 5 666 235 громадян.

 Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо:

  • У світі з 3 058 552 випадків захворювання 919 727 осіб одужала і 211 177 померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Теми: коронавірусСША
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