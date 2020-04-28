В США COVID-19 диагностировали у 1 007 514 человек, всего проверили почти 6 миллионов

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Вторник, 28 апреля 2020, 02:17

В США новый коронавирус обнаружили в 1 007 514 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: На 2:00 28 апреля в США диагностировано 1 007 514 случаев заболевания. 137 720 человек выздоровели и 56 624 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Всего на коронавирус проверили 5 666 235 граждан.

Напомним:

  • В мире с 3 058 552 случаев заболевания 919 727 человек выздоровела и 211 177 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США


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