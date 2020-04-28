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Трамп о состоянии здоровья Ким Чен Ына: "Скоро вы узнаете правду"

Вторник, 28 апреля 2020, 03:26
Трамп о состоянии здоровья Ким Чен Ына: Скоро вы узнаете правду

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Источник: The White House

Прямая речь: "У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Вскоре вы тоже узнаете правду".

Что предшествовало: Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним:

  • Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
  • Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

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Темы: ТрампСШАКНДР
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