Трамп о состоянии здоровья Ким Чен Ына: "Скоро вы узнаете правду"
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Вторник, 28 апреля 2020, 03:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
Источник: The White House
Прямая речь: "У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Вскоре вы тоже узнаете правду".
Что предшествовало: Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".
Напомним:
- Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
- Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро, по данным северокорейских государственных СМИ.
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