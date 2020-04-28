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Трамп про авіасполучення між США і Європою: "Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть"

Вівторок, 28 квітня 2020, 04:30
Трамп про авіасполучення між США і Європою: Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть

Президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європою залежатиме від епідеміологічного стану.

Джерело: The White House

Пряма мова: "Подивимося. Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть", - сказав Трамп на прес-конференції.

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Нагадаємо:

  • У світі з 3 058 552 випадків захворювання 919 727 осіб одужала і 211 177 померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Теми: СШАЄСкарантинавіакоронавірус
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