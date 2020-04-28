Трамп о авиасообщение между США и Европой: "Мы хотим это сделать, и они хотят"

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европой будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Источник: The White House

Прямая речь: "Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они хотят", - сказал Трамп на пресс-конференции.

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