Трамп о авиасообщение между США и Европой: "Мы хотим это сделать, и они хотят"
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Вторник, 28 апреля 2020, 04:30
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европой будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Источник: The White House
Прямая речь: "Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они хотят", - сказал Трамп на пресс-конференции.
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Напомним:
- В мире с 3 058 552 случаев заболевания 919 727 человек выздоровела и 211 177 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- 12 марта США сообщили о прекращении авиасообщения с Европой.
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