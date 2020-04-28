Саудівська Аравія скасувала смертну кару для дітей

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Вівторок, 28 квітня 2020, 06:33

Король Саудівської Аравії Салман підписав указ, який забороняє страчувати неповнолітніх злочинців. Вони будуть відбувати 10-ий терміну у вязниці.

Джерело: комісія з прав людини Саудівської Аравії, передає BBC

Деталі: У рамках модернізації кримінального кодексу країни передбачається, що неповнолітні злочинці відбуватимуть покарання у в'язниці.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в 2019 року в Саудівській Аравії було страчено 184 особи, у тому числі  один неповнолітній. У 2018 році - 149 вбивств.

Наразі незрозуміло коли рішення набуде чинності.

Нагадаємо:

  • Єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара є Білорусь. Вирок суду про смертну кару виконується через розстріл.
  • Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнє побачення перед стратою. Відповідно до білоруського законодавства, тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.
  • Смертну кару в Білорусі засуджують ЄС, ОБСЄ і ряд міжнародних організацій.
  • Рада Європи закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування.



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