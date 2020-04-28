Саудівська Аравія скасувала смертну кару для дітей
Вівторок, 28 квітня 2020, 06:33
Король Саудівської Аравії Салман підписав указ, який забороняє страчувати неповнолітніх злочинців. Відтепер вони будуть відбувати покарання у вязниці.
Джерело: комісія з прав людини Саудівської Аравії, передає BBC
Деталі: У рамках модернізації кримінального кодексу країни передбачається, що неповнолітні злочинці відбуватимуть покарання у в'язниці. Замість смертної кари передбачено тюремний термін у 10 років.
За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в 2019 року в Саудівській Аравії було страчено 184 особи, у тому числі один неповнолітній. У 2018 році - 149 вбивств.
Наразі незрозуміло коли рішення набуде чинності.
Нагадаємо:
- Єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара є Білорусь. Вирок суду про смертну кару виконується через розстріл.
- Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнє побачення перед стратою. Відповідно до білоруського законодавства, тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.
- Смертну кару в Білорусі засуджують ЄС, ОБСЄ і ряд міжнародних організацій.
- Рада Європи закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування.