Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, запрещающий казнить несовершеннолетних преступников. Они будут отбывать наказание в тюрьме.

Источник: комиссия по правам человека Саудовской Аравии, передает BBC

Детали: В рамках модернизации уголовного кодекса страны предполагается, что несовершеннолетние преступники будут отбывать наказание в тюрьме. Вместо смертной казни предусмотрено тюремное заключение в 10 лет.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии казнили 184 человека, в том числе один несовершеннолетний. В 2018 году - 149 убийств.

Пока неясно когда решение вступит в силу.

Напомним: