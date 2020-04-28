Саудовская Аравия отменила смертную казнь для детей
Вторник, 28 апреля 2020, 06:33
Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, запрещающий казнить несовершеннолетних преступников. Они будут отбывать наказание в тюрьме.
Источник: комиссия по правам человека Саудовской Аравии, передает BBC
Детали: В рамках модернизации уголовного кодекса страны предполагается, что несовершеннолетние преступники будут отбывать наказание в тюрьме. Вместо смертной казни предусмотрено тюремное заключение в 10 лет.
По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии казнили 184 человека, в том числе один несовершеннолетний. В 2018 году - 149 убийств.
Пока неясно когда решение вступит в силу.
Напомним:
- Единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь остается Беларусь. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.
- Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
- Смертную казнь в Беларуси осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
- Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее окончательной отмене.