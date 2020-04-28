Спалах коронавірусу після Великодня ще може статися – Ляшко
Після Великодня, коли в Україні були певні порушення карантину, минув лише тиждень, і приріст захворюваності коронавірусом через це, можливо, буде впродовж наступних семи днів.
Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу ICTV, Ліга.net
Пряма мова: "За тиждень у нас немає значного спалаху. Можливо, він ще буде, зараз лише сьомий день після Великодня".
Деталі: Ляшко нагадав, що інкубаційний період вірусу SARS-CoV-2 – до 14 діб.
За словами заступника голови МОЗ, у цілому обмежувальні заходи на великодні свята "дали ефект".
Ляшко прогнозує, що якщо дотримуватися карантинних заходів, дотримуватися ізоляції та правил соціального дистанціювання, то "в принципі" країна йде в прогнозованому епідеміологічному режимі: зараз немає пікового навантаження на систему охорони здоров'я, крім точкових випадків на зразок Почаєва.
Динаміка приросту випадків COVID-19 коливається в межах 5-10% щодня, уточнив він, додавши, що це "допустимі норми", а ось показники більш 30% – ні.
Передісторія:
- Наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах захворювання COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2.
- На ранок 27 квітня в Україні було виявлено 9009 випадків захворювання, 220 людей померли, 840 одужали.
- За оцінками влади, замість звичних 8 мільйонів людей у церквах на Великдень у 2020 році туди прийшли 130 тисяч українців.