Спалах коронавірусу після Великодня ще може статися – Ляшко

Після Великодня, коли в Україні були певні порушення карантину, минув лише тиждень, і приріст захворюваності коронавірусом через це, можливо, буде впродовж наступних семи днів.

Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу ICTV, Ліга.net

Пряма мова: "За тиждень у нас немає значного спалаху. Можливо, він ще буде, зараз лише сьомий день після Великодня".

Деталі: Ляшко нагадав, що інкубаційний період вірусу SARS-CoV-2 – до 14 діб.

За словами заступника голови МОЗ, у цілому обмежувальні заходи на великодні свята "дали ефект".

Ляшко прогнозує, що якщо дотримуватися карантинних заходів, дотримуватися ізоляції та правил соціального дистанціювання, то "в принципі" країна йде в прогнозованому епідеміологічному режимі: зараз немає пікового навантаження на систему охорони здоров'я, крім точкових випадків на зразок Почаєва.

Динаміка приросту випадків COVID-19 коливається в межах 5-10% щодня, уточнив він, додавши, що це "допустимі норми", а ось показники більш 30% – ні.

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