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Вспышка коронавируса после Пасхи еще может случиться – Ляшко

Вторник, 28 апреля 2020, 08:56
Вспышка коронавируса после Пасхи еще может случиться – Ляшко

После Пасхи, когда в Украине были определенные нарушения карантина, прошла лишь неделя, и прирост заболеваемости коронавирусом из-за этого, возможно, будет в течение следующих семи дней.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала ICTV, Лига.net

Прямая речь: "Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи".

Детали: Ляшко напомнил, что инкубационный период вируса SARS-CoV-2 – до 14 суток.

По словам замглавы Минздрава, в целом ограничительные меры на пасхальные праздники "дали эффект".

Ляшко прогнозирует, что если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правило социального дистанцирования, то "в принципе" страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: сейчас нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения, кроме точечных случаев вроде Почаева.

Динамика прироста случаев COVID-19 колеблется в пределах 5-10% ежедневно, уточнил он, добавив, что это "допустимые нормы", а вот показатели более 30% – нет. 

Предыстория:

  • В конце 2019 года в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На утро 27 апреля в Украине было выявлено 9009 случаев заболевания, 220 человек умерли, 840 выздоровели.
  • По оценкам властей, вместо обычных восьми миллионов человек в церквах на Пасху в 2020 году туда пришли 130 000 украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Минздравэпидемияпразднования
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