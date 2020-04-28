Вспышка коронавируса после Пасхи еще может случиться – Ляшко

После Пасхи, когда в Украине были определенные нарушения карантина, прошла лишь неделя, и прирост заболеваемости коронавирусом из-за этого, возможно, будет в течение следующих семи дней.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала ICTV, Лига.net

Прямая речь: "Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи".

Детали: Ляшко напомнил, что инкубационный период вируса SARS-CoV-2 – до 14 суток.

По словам замглавы Минздрава, в целом ограничительные меры на пасхальные праздники "дали эффект".

Ляшко прогнозирует, что если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правило социального дистанцирования, то "в принципе" страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: сейчас нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения, кроме точечных случаев вроде Почаева.

Динамика прироста случаев COVID-19 колеблется в пределах 5-10% ежедневно, уточнил он, добавив, что это "допустимые нормы", а вот показатели более 30% – нет.

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