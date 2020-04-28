На Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала фермерів і підприємців

Поліція Київщини затримала озброєну злочинну групу, яка підозрюється у скоєнні серії тяжких злочинів.

Джерело: пресслужба обласної поліції

Дослівно: "Троє чоловіків на чолі зі своїм організатором, який вже мав проблеми із законом, ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійного нападу на родину фермера на Сквирщині та низки крадіжок грошей з сейфів підприємців.

Усі фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання".

Деталі: Два тижні тому зловмисники, озброївшись пістолетами та ножами, вночі напали на родину фермера у с. Мовчанівка. Нападники забрали банківські картки, гроші та цінності.

Постраждалий звернувся до поліції майже через добу, оскільки невідомі погрожували розправою над дітьми.

Відзначається, що попри відсутність слідів злочину (господарі прибрали дім до приїзду слідчо-оперативної групи) та відсутність камер відеоспостереження, поліцейські змогли вийти на нападників і затримали усю банду.

Зловмисниками виявились мешканці різних куточків країни. До кожного злочину вони готувались ретельно – чітко розписували ролі, продумували кожен крок та шляхи відходу.

Під час обшуків у них вилучили вогнепальну незареєстровану зброю, набої, ножі, маски, перуки, радіостанції, біноклі, інші знаряддя вчинення злочинів та речові докази, різні номерні автомобільні знаки. А також два авто з іноземною реєстрацією, на яких пересувались зловмисники, – "Land Rover" та "Opel".

Чоловіки підозрюються у скоєнні 4-х крадіжок грошей з сейфів приватних підприємців на загальну суму майже пів мільйона гривень.

Наразі затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів на території області.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 187 (розбій) та ст. 257 (бандитизм) ККУ. Триває слідство.