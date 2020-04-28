На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей

Полиция Киевской области задержала вооруженную преступную группу, которая подозревается в совершении серии тяжких преступлений.

Источник: пресс-служба областной полиции

Дословно: "Трое мужчин во главе со своим организатором, который уже имел проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера в Сквирском районе и ряда краж денег из сейфов предпринимателей.

Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания".

Детали: Две недели назад злоумышленники, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера в с. Молчановка. Нападавшие забрали банковские карты, деньги и ценности.

Пострадавший обратился в полицию почти через сутки, так как неизвестные угрожали расправой над детьми.

Отмечается, что несмотря на отсутствие следов преступления (хозяева убрали дом до приезда следственно-оперативной группы) и отсутствие камер видеонаблюдения, полицейские смогли выйти на нападавших и задержали всю банду.

Злоумышленниками оказались жители разных уголков страны. К каждому преступлению они готовились тщательно – четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода.

Во время обысков у них изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки. А также два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники – "Land Rover" и "Opel".

Мужчины подозреваются в совершении 4-х краж денег из сейфов частных предпринимателей на общую сумму почти полмиллиона гривен.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (разбой) и ст. 257 (бандитизм) УК. Продолжается следствие.