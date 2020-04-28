Єгипет продовжив надзвичайний стан ще на 3 місяці

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Вівторок, 28 квітня 2020, 09:54

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі видав постанову, що оголошує надзвичайний стан на всій території країни протягом 3 місяців, починаючи з 28 квітня.

Джерело: Eg24.news

Деталі: Рішення було опубліковано в Офіційному віснику після консультацій із Кабінетом міністрів.

Збройні сили та поліція мають вживати заходи для протистояння небезпекам та фінансуванню тероризму, підтримання безпеки в усій країні, захисту державної та приватної власності та врятування життя громадян.

Тих, хто порушить наказ президента Єгипту, можуть засудити до позбавлення волі.

Нагадаємо: Надзвичайний стан було запроваджено в Єгипті з 27 січня строком на 3 місяці.

Теми: Єгипет


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