Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Египет продлил чрезвычайное положение еще на 3 месяца

Вторник, 28 апреля 2020, 09:54
Египет продлил чрезвычайное положение еще на 3 месяца

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси издал постановление, объявляющее чрезвычайное положение на всей территории страны в течение 3 месяцев, начиная с 28 апреля.

Источник: Eg24.news

Детали: Решение было опубликовано в Официальном вестнике после консультаций с Кабинетом министров.

Вооруженные силы и полиция должны принимать меры для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечению безопасности во всей стране, защиты государственной и частной собственности и спасения жизни граждан.

Тех, кто нарушит приказ президента Египта, могут осудить к лишению свободы.

Напомним: Чрезвычайное положение было введено в Египте с 27 января сроком на 3 месяца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Египет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Египет
В Египте разрешили держать всего 10 пород собак
Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты за вход
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: