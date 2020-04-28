Египет продлил чрезвычайное положение еще на 3 месяца

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси издал постановление, объявляющее чрезвычайное положение на всей территории страны в течение 3 месяцев, начиная с 28 апреля.

Источник: Eg24.news

Детали: Решение было опубликовано в Официальном вестнике после консультаций с Кабинетом министров.

Вооруженные силы и полиция должны принимать меры для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечению безопасности во всей стране, защиты государственной и частной собственности и спасения жизни граждан.

Тех, кто нарушит приказ президента Египта, могут осудить к лишению свободы.

Напомним: Чрезвычайное положение было введено в Египте с 27 января сроком на 3 месяца.