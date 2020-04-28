СБУ затримала двох терористів, які підірвали 6 мостів на Донбасі

Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи "ЛНР" під керівництвом Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", яка підірвала 6 мостів на Донбасі.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Співробітники спецслужби задокументували, що у 2014 році група "Німця" захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт.

Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані".

Деталі: Бергмана затримали у районі Лисичанська 8 вересня 2019 року. Під час слідчих дій він надав "детальну інформацію про вчинені групою злочини, розташування схронів з вибухівкою… для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи".

Відзначається, що упродовж жовтня 2019 року – квітня 2020 року співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів "групи Бергмана".

Зокрема вилучили саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини, що становить майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті.

А також 17 гранат РГД-5 та Ф-1, 400 грамів тротилу, 3 міни ПМН, 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7, автомат Калашникова з чотирма магазинами, пістолет марки "Star model B", 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2, понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру.

У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці затримали двох активних учасників "групи Бергмана". Повідомляється, що бойовики визнали свою провину у скоєнні терористичних актів. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.