СБУ задержала двух террористов, взорвавших 6 мостов на Донбассе

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы "ЛНР" под руководством Валерия Бергмана по кличке "Немец", которая подорвала 6 мостов на Донбассе.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит.

Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное в Луганской области, еще два моста в Лисичанске были заминированы".

Детали: Бергмана задержали в районе Лисичанска 8 сентября 2019 года. Во время следственных действий он предоставил "подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении схронов с взрывчаткой... для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы".

Отмечается, что на протяжении октября 2019 года – апреля 2020 года сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана".

В частности, изъяли самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

А также 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2000 боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке задержали двух активных участников "группы Бергмана". Сообщается, что боевики признали свою вину в совершении террористических актов. Им сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.