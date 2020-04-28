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Пентагон официально показал видеозапись с НЛО

Вторник, 28 апреля 2020, 11:07
Пентагон официально показал видеозапись с НЛО

Министерство обороны США дало санкцию на обнародование трех несекретных видеозаписей ВМФ США, снятых в 2004 и 2015 годах, которые раньше попали в открытый доступ.

Источник: Пентагон

Детали: Американские ВМС и ранее признавали, что эти видео, циркулирующие в открытом доступе (с 2007 года), действительно сняты ВМФ.

После тщательного анализа ведомство решило, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неопознанных летающих обьектов.

Отмечается, что воздушные явления, наблюдаемые в видезаписях, продолжают характеризоваться как "неопознанные".

Министерство обороны США в 2017 году подтвердило "Нью-Йорк Таймс" существование секретной программы на 22 миллиона долларов для исследования НЛО.

Украинская правда

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Темы: США
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