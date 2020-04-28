SkyUp оприлюднив графік 20 спецрейсів для евакуації українців
Український авіаперевізник SkyUp запланував 20 спеціальних комерційних рейсів для повернення українців, які залишаються за кордоном.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
Станом на 27 квітня заплановано наступні рейси: 28 квітня - Стокгольм, Неаполь, 30 квітня - Ларнака, 1 травня - Дюссельдорф, 2 травня - Париж, Лісабон, Цюрих, 4 травня - Франкфурт, Мілан, Тараз, 6 травня - Аліканте, Осло, Гоа, 7 травня - Мале, Коломбо, 8 травня - Прага, Тель-Авів, Коломбо, 10 травня - Делі, Франкфурт.
Графік та напрямки спецрейсів узгоджується з державними органами України, посольствами і консульськими службами України за кордоном. Всі рейси виконуються з та до аеропорту "Бориспіль". Трансфери з аеропорту по Україні не передбачені.
Пасажири, які хочуть скористатися спецрейсами для повернення до України, повинні будуть підписати документ про погодження на обов’язкову 14-денну самоізоляцію або обсервацію у спеціалізованих закладах.
Всі літаки, які виконуватимуть спецрейси, забезпечені спеціальними комплектами Universal Precaution Kit на випадок виявлення підозри на зараження інфекційною хворобою на борту відповідно до вимог і рекомендацій IATA та EASA щодо організації та здійснення авіаперевезень в умовах пандемії COVID-19.
Міністерство інфраструктури України раніше анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.