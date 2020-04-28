SkyUp оприлюднив графік 20 спецрейсів для евакуації українців

Український авіаперевізник SkyUp запланував 20 спеціальних комерційних рейсів для повернення українців, які залишаються за кордоном.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Станом на 27 квітня заплановано наступні рейси: 28 квітня - Стокгольм, Неаполь, 30 квітня - Ларнака, 1 травня - Дюссельдорф, 2 травня - Париж, Лісабон, Цюрих, 4 травня - Франкфурт, Мілан, Тараз, 6 травня - Аліканте, Осло, Гоа, 7 травня - Мале, Коломбо, 8 травня - Прага, Тель-Авів, Коломбо, 10 травня - Делі, Франкфурт.

Іноземці, які перебувають в Україні, можуть скористатися цими рейсами для повернення до країн свого громадянства. Актуальний розклад доступний на сайті у розділі " Спеціальні рейси ".

Графік та напрямки спецрейсів узгоджується з державними органами України, посольствами і консульськими службами України за кордоном. Всі рейси виконуються з та до аеропорту "Бориспіль". Трансфери з аеропорту по Україні не передбачені.

Пасажири, які хочуть скористатися спецрейсами для повернення до України, повинні будуть підписати документ про погодження на обов’язкову 14-денну самоізоляцію або обсервацію у спеціалізованих закладах.

Ті пасажири, які оберуть самоізоляцію вдома, повинні будуть обов’язково встановити мобільний додаток "Дій вдома" для подальшого моніторингу уповноваженими державними органами дотримання ними умов самоізоляції.

Всі літаки, які виконуватимуть спецрейси, забезпечені спеціальними комплектами Universal Precaution Kit на випадок виявлення підозри на зараження інфекційною хворобою на борту відповідно до вимог і рекомендацій IATA та EASA щодо організації та здійснення авіаперевезень в умовах пандемії COVID-19.

Міністерство інфраструктури України раніше анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.