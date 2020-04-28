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SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

Вторник, 28 апреля 2020, 10:50

Украинский авиаперевозчик SkyUp запланировал 20 специальных коммерческих рейсов для возвращения украинцев, которые остались за рубежом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По состоянию на 27 апреля запланированы следующие рейсы: 28 апреля - Стокгольм, Неаполь, 30 апреля - Ларнака, 1 мая - Дюссельдорф, 2 мая - Париж, Лиссабон, Цюрих, 4 мая - Франкфурт, Милан, Тараз, 6 мая - Аликанте, Осло, Гоа, 7 мая - Мале, Коломбо, 8 мая - Прага, Тель-Авив, Коломбо, 10 мая - Дели, Франкфурт.

Иностранцы, которые находятся в Украине, могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в страны своего гражданства. Актуальное расписание доступно на сайте в разделе "Специальные рейсы".

График и направления спецрейсов согласуются с государственными органами Украины, посольствами и консульскими службами Украины за рубежом. Все рейсы выполняются из и в аэропорт "Борисполь". Трансферы из аэропорта по Украине не предусмотрены.

Пассажиры, которые хотят воспользоваться спецрейсами для возвращения в Украину, должны будут подписать документ о согласии на обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию в специализированных учреждениях.

Те пассажиры, которые выберут самоизоляцию дома, должны будут обязательно установить мобильное приложение "Дій вдома" для дальнейшего мониторинга уполномоченными государственными органами соблюдения ими условий самоизоляции.

Все самолеты, которые будут выполнять спецрейсы, снабжены специальными комплектами Universal Precaution Kit в случае выявления подозрения на заражение инфекционной болезнью на борту в соответствии с требованиями и рекомендациями IATA и EASA по организации и осуществлению авиаперевозок в условиях пандемии COVID-19.

Министерство инфраструктуры Украины ранее анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть украинцев домой.

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Темы: авиакоронавирустранспорт
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