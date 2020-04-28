SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев
Украинский авиаперевозчик SkyUp запланировал 20 специальных коммерческих рейсов для возвращения украинцев, которые остались за рубежом.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По состоянию на 27 апреля запланированы следующие рейсы: 28 апреля - Стокгольм, Неаполь, 30 апреля - Ларнака, 1 мая - Дюссельдорф, 2 мая - Париж, Лиссабон, Цюрих, 4 мая - Франкфурт, Милан, Тараз, 6 мая - Аликанте, Осло, Гоа, 7 мая - Мале, Коломбо, 8 мая - Прага, Тель-Авив, Коломбо, 10 мая - Дели, Франкфурт.
График и направления спецрейсов согласуются с государственными органами Украины, посольствами и консульскими службами Украины за рубежом. Все рейсы выполняются из и в аэропорт "Борисполь". Трансферы из аэропорта по Украине не предусмотрены.
Пассажиры, которые хотят воспользоваться спецрейсами для возвращения в Украину, должны будут подписать документ о согласии на обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию в специализированных учреждениях.
Все самолеты, которые будут выполнять спецрейсы, снабжены специальными комплектами Universal Precaution Kit в случае выявления подозрения на заражение инфекционной болезнью на борту в соответствии с требованиями и рекомендациями IATA и EASA по организации и осуществлению авиаперевозок в условиях пандемии COVID-19.
Министерство инфраструктуры Украины ранее анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть украинцев домой.