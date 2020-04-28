Кулеба: зараз нелогічно відправляти українських заробітчан за кордон

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час онлайн-брифінгу в вівторок у Києві.

"Дійсно, звернення (від держав-партнерів. - Ред.) є. Але ми в Україні керуємося насамперед міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", - сказав міністр закордонних справ.

За його словами, зараз всі цілі уряду спрямовані на те, щоб повертати українців , які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності", - заявив Кулеба.

Водночас він підкреслив, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції.

"Ми розуміємо потребу в робітниках з боку наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію у контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, у Фінляндії можуть відмовитися від українських сезонних робітників після суперечливих заяв з Києва про те, що Україна прагне "зберегти заробітчан" і "докладе для цього максимум зусиль".

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю РБК-Україна прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що заробітчани є кваліфікованою, навченою в Європі робочою силою і могли б бути корисними для розвитку економіки в Україні, тому їх "треба зберегти".