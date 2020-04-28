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У Росії зафіксовано новий стрибок смертей від коронавірусу

Вівторок, 28 квітня 2020, 11:30
У Росії зафіксовано новий стрибок смертей від коронавірусу

За останню добу в Росії підтверджено 6411 випадків нової коронавирусної інфекції.

Джерело: оперативний штаб РФ у боротьбі з коронавірусом, РБК

Деталі: При цьому виписано по одужанню 1110 людей. Також за добу зафіксовано 72 летальних випадки.

Видання РБК відзначає, що це рекордна кількість смертей в РФ з початку епідемії.

Попередній рекорд за добовим рівнем смертності був зафіксований два дні тому, 25 квітня: тоді померли 66 осіб.

Всього в країні зареєстровані 93 558 хворих, а кількість пацієнтів, що одужали, збільшилася до 8456 осіб.

Повідомляється, що за весь період в Росії від коронавірусау померло 867 осіб.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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Теми: коронавірусРосія
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