У Росії зафіксовано новий стрибок смертей від коронавірусу
Вівторок, 28 квітня 2020, 11:30
За останню добу в Росії підтверджено 6411 випадків нової коронавирусної інфекції.
Джерело: оперативний штаб РФ у боротьбі з коронавірусом, РБК
Деталі: При цьому виписано по одужанню 1110 людей. Також за добу зафіксовано 72 летальних випадки.
Видання РБК відзначає, що це рекордна кількість смертей в РФ з початку епідемії.
Попередній рекорд за добовим рівнем смертності був зафіксований два дні тому, 25 квітня: тоді померли 66 осіб.
Всього в країні зареєстровані 93 558 хворих, а кількість пацієнтів, що одужали, збільшилася до 8456 осіб.
Повідомляється, що за весь період в Росії від коронавірусау померло 867 осіб.
Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.
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