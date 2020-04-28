В России зафиксирован новый скачок смертей от коронавируса

4794 просмотра
Вторник, 28 апреля 2020, 11:30

За последние сутки в России подтверждены 6411 случаев новой коронавирусной инфекции.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, РБК

Детали: При этом выписано по выздоровлению 1110 человек. Также за сутки зафиксировано 72 летальных случая.

Издание РБК отмечает, что это рекордное число смертей в РФ с начала эпидемии.

Предыдущий рекорд по суточному уровню смертности был зафиксирован два дня назад, 25 апреля: тогда умерли 66 человек.

Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек.

Сообщается, что за весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Знать большеСколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
28 апреля. No time to die: в Украине 5 дней стабильного роста, Турция отменит all inclusive, Трамп вновь набросился на Китай 28 апреля 2020, 11:33
Если к лету 2021 года пандемия не будет под контролем, Олипмпиаду надо отменить – Япония 28 апреля 2020, 10:51
SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев 28 апреля 2020, 10:50
Все новости
Главные новости
28 апреля. No time to die: в Украине 5 дней стабильного роста, Турция отменит all inclusive, Трамп вновь набросился на Китай
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
Количество новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 400, за сутки 19 умерли
Открытие рынков: ежедневное разрешение и неделя простоя в случае нарушений
Все новости
афиша

Стартует первый онлайн-фестиваль кино

советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!