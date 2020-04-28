В России зафиксирован новый скачок смертей от коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 6411 случаев новой коронавирусной инфекции.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, РБК

Детали: При этом выписано по выздоровлению 1110 человек. Также за сутки зафиксировано 72 летальных случая.

Издание РБК отмечает, что это рекордное число смертей в РФ с начала эпидемии.

Предыдущий рекорд по суточному уровню смертности был зафиксирован два дня назад, 25 апреля: тогда умерли 66 человек.

Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек.

Сообщается, что за весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

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