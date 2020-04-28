У житловому будинку Києва стався вибух: п’яні бавились гранатою

Чоловік та дружина постраждали у результаті вибуху гранати у Дарницькому районі Києва.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Слідчі поліції Києва розслідують обставини вибуху у Дарницькому районі. Внаслідок події постраждало подружжя. Чоловіка з тяжкими травмами доставили до медичного закладу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження".

Деталі: Вибух у багатоповерхівці на вулиці Ревуцького пролунав близько 1 ночі 28 квітня. На виклик прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та лікарі.

На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню. Потерпілого госпіталізували, а його дружині медики надали допомогу на місці.

Поліцейські встановили, що ввечері 27 квітня на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Згодом він вирішив показати гранату та виніс її з квартири.

Чоловіки на підпитку стали бавитися боєприпасом та в якусь мить витягли чеку.

Власник гранати намагався її сховати, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху отримала незначні поранення.

Наразі поліцейські встановлюють модифікацію боєприпаса та його походження.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Власнику гранати загрожує до 7 років позбавлення волі.

