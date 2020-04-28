Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У житловому будинку Києва стався вибух: п’яні бавились гранатою

Вівторок, 28 квітня 2020, 11:32
У житловому будинку Києва стався вибух: п’яні бавились гранатою

Чоловік та дружина постраждали у результаті вибуху гранати у Дарницькому районі Києва.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Слідчі поліції Києва розслідують обставини вибуху у Дарницькому районі. Внаслідок події постраждало подружжя. Чоловіка з тяжкими травмами доставили до медичного закладу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження". 

 

Деталі: Вибух у багатоповерхівці на вулиці Ревуцького пролунав близько 1 ночі 28 квітня. На виклик прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та лікарі.

На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню. Потерпілого госпіталізували, а його дружині медики надали допомогу на місці.

Поліцейські встановили, що ввечері 27 квітня на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Згодом він вирішив показати гранату та виніс її з квартири.

Чоловіки на підпитку стали бавитися боєприпасом та в якусь мить витягли чеку.

Власник гранати намагався її сховати, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху отримала незначні поранення.

Наразі поліцейські встановлюють модифікацію боєприпаса та його походження.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Власнику гранати загрожує до 7 років позбавлення волі.
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибухполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: