У житловому будинку Києва стався вибух: п’яні бавились гранатою
Чоловік та дружина постраждали у результаті вибуху гранати у Дарницькому районі Києва.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Дослівно: "Слідчі поліції Києва розслідують обставини вибуху у Дарницькому районі. Внаслідок події постраждало подружжя. Чоловіка з тяжкими травмами доставили до медичного закладу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження".
Деталі: Вибух у багатоповерхівці на вулиці Ревуцького пролунав близько 1 ночі 28 квітня. На виклик прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та лікарі.
На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню. Потерпілого госпіталізували, а його дружині медики надали допомогу на місці.
Поліцейські встановили, що ввечері 27 квітня на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Згодом він вирішив показати гранату та виніс її з квартири.
Чоловіки на підпитку стали бавитися боєприпасом та в якусь мить витягли чеку.
Власник гранати намагався її сховати, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху отримала незначні поранення.
Наразі поліцейські встановлюють модифікацію боєприпаса та його походження.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Власнику гранати загрожує до 7 років позбавлення волі.