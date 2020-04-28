В жилом доме Киева прогремел взрыв: пьяные играли гранатой

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Вторник, 28 апреля 2020, 11:32

Пара супругов пострадала в результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Следователи полиции Киева расследуют обстоятельства взрыва в Дарницком районе. В результате происшествия пострадали супруги. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. По данному факту начато уголовное производство". 

 

Детали: Взрыв в многоэтажке на улице Ревуцкого прогремел около 1 ночи 28 апреля. На вызов прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники и врачи.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавшего госпитализировали, а его жене медики оказали помощь на месте.

Полицейские установили, что вечером 27 апреля на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Впоследствии он решил показать гранату и вынес ее из квартиры.

Выпившие мужчины стали играть боеприпасом и в какой-то момент вытащили чеку.

Владелец гранаты пытался ее спрятать, а другие мужчины разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения.

Сейчас полицейские устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Владельцу гранаты грозит до 7 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: Киев взрыв полиция


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