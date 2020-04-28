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Дубілет презентував дашборд про вплив карантину на економіку

Вівторок, 28 квітня 2020, 11:38
Дубілет презентував дашборд про вплив карантину на економіку
Радіо Свобода

Колишній міністр Кабінету міністрів, співзасновник monobank, Koto й Smartass Дмитро Дубілет повідомив про створення дашборду щодо впливу карантину на економіку України.

Джерело: Дубілет у Facebook, дашборд q.rating.zone

Пряма мова: "Ми створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. Це, мабуть, найбільш масштабний та докладний дашборд на цю тему. На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку – загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно.

Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.

Тепер можна не гадати, а точно визначити, скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету".

 
 
 
 
 

Деталі: Дубілет уточнив, що дашборд буде функціонувати на період карантину та протягом часу, потрібного для відновлення роботи економіки.

Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість їх досліджувати більш детально.

Оновлення будуть доступні також у Телеграмі та Фейсбуку.

Дмитро Дубілет повідомив, що дашборд створюють також Павло Полікарчук та Марія Данюк. Він подякував за підтримку чинному міністру Кабміну Олегу Немчінову та всьому уряду.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинекономікаДубілет
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