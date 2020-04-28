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Дубилет презентовал дашборд о влиянии карантина на экономику

Вторник, 28 апреля 2020, 11:38
Дубилет презентовал дашборд о влиянии карантина на экономику
Радио Свобода

Бывший министр Кабинета министров, сооснователь monobank, Koto и Smartass Дмитрий Дубилет сообщил о создании дашборда о влиянии карантина на экономику Украины.

Источник: Дубилет в Facebook, дашборд q.rating.zone

Прямая речь: "Мы создали дашборд, посвященный карантину и экономике Украины. Это, пожалуй, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему. На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику – всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно.

Мы использовали показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансов и торговли, а также бюджета и налогов. Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице.

Теперь можно не гадать, а точно определить, сколько украинцев вернулись в страну (463 тыс. человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. человек) и какая из областей меньше всего потеряла доходов в местный бюджет".

 
 
 
 
 

Детали: Дубилет уточнил, что дашборд будет функционировать на период карантина и в течение времени, необходимого для восстановления работы экономики.

Вскоре на нем появятся новые показатели и возможность их исследовать более детально.

Обновления будут доступны также в Телеграмме и Фейсбуке.

Дмитрий Дубилет сообщил, что дашборд создают также Павел Поликарчук и Мария Данюк. Он поблагодарил за поддержку действующего министру Кабмина Олега Немчинова и все правительство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэкономикаДубилет
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