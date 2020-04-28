Кличко озвучив не дуже оптимістичну статистику: плюс 78 киян із коронавірусом

Кількість киян з коронавірусом за минулу добу збільшилася на 78 людей, загалом у столиці вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "У порівнянні з кількома минулими днями статистика сьогодні – не дуже оптимістична… Якщо вчора було тільки 32, за минулу добу кiлькiсть киян, у яких лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 людей. Троє з них - медики.

Деталі: На сьогодні в столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Із тих, хто захворів на коронавірус у столиці, - 56% чоловіків та 44% жінок. Найбільше хворих киян - віком 30-49 років - понад 43%.

Минулої доби захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років, три дівчинки від 11 до 16 років. 36 чоловікiв від 23 до 80 років. Та три хлопчики віком від семи місяців до 17 років.

22 пацієнти госпіталізували до лікарень столиці. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.