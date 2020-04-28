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Кличко озвучил не слишком оптимистичную статистику: плюс 78 киевлян с коронавирусом

Вторник, 28 апреля 2020, 12:13
Кличко озвучил не слишком оптимистичную статистику: плюс 78 киевлян с коронавирусом

Количество киевлян с коронавирусом за минувшие сутки увеличилась на 78 человек, всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня - не очень оптимистичная ... Если вчера было только 32, то за минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики".

 

Детали: На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Из тех, кто заболел коронавирусом в столице, - 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян - в возрасте 30-49 лет - более 43%.

За прошедшие сутки заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет. 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациента госпитализированы в больницы столицы. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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