Українці все частіше "шастають" попри карантин – опитування

За останні тижні зросла кількість українців, які попри карантинні обмеження виходять із дому кілька разів на день.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 24-25 квітня

Дослівно: "Попри карантин, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити".

Деталі: Соціологи відзначають, що за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%.

Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані.

Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.

Додатково: Дослідження проходило 24-25 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 1200 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,8%.