Українці все частіше "шастають" попри карантин – опитування
За останні тижні зросла кількість українців, які попри карантинні обмеження виходять із дому кілька разів на день.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 24-25 квітня
Дослівно: "Попри карантин, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити".
Деталі: Соціологи відзначають, що за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%.
Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані.
Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.
Додатково: Дослідження проходило 24-25 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 1200 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,8%.