Украинцы все чаще "шастают" несмотря на карантин – опрос

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Вторник, 28 апреля 2020, 12:43

За последние недели возросло количество украинцев, которые несмотря на карантин выходят из дома несколько раз в день.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-25 апреля

Дословно: "Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить".

 

Детали: Социологи отмечают, что за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.

Чаще находятся дома женщины, пожилые люди и самые бедные опрошенные.

В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Дополнительно: Исследование проходило 24-25 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 1200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.

Украинская правда
Темы: карантин


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