Коронавірус в Іспанії: кількість смертей за добу знову знизилась

633 перегляди
Вівторок, 28 квітня 2020, 12:46

В Іспанії за добу від коронавірусу померла 301 людина – на 30 менше ніж за попередню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Зниження смертності відбулося попри так званий "ефект вікенду", коли у вівторок зазвичай повідомляють про зростання кількості смертельних випадків через запізнення у надходженні даних протягом вихідних.

Всього від коронавірусу в Іспанії померли 23822 людини.

Також протягом останньої доби кількість нових випадків зараження зросла на 1308 до 210 773.

Вилікувалися від коронавірусної хвороби 102 548 осіб.

З наступної суботи Іспанія планує дозволити громадянам виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці. 

Іспанський уряд також пом’якшив карантин для дітей, дозволивши дітям у віці до 14 років виходити з дому з 26 квітня.

Теми: Іспанія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Іспанії затримали небезпечного злочинця з України 27 квітня 2020, 23:57
В Іспанії від коронавірусу вилікувались понад 100 тисяч людей 27 квітня 2020, 12:55
В Іспанії найменше за понад місяць смертей від коронавірусу 26 квітня 2020, 13:33
Усі новини
Головні новини
Кличко розповів, як і коли Київ почне виходити з карантину
28 квітня. No time to die: в Україні 5 днів стабільного росту, Туреччина скасує all inclusive, Трамп знову накинувся на Китай
На Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала фермерів і підприємців
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні знову перевищила 400, за добу 19 померли
Усі новини
соцмережі

Закулісся ідеальних фото в Instagram

Фото

Як виглядає світ під час карантину