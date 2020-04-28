Коронавирус в Испании: количество смертей за сутки снова снизилось

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Вторник, 28 апреля 2020, 12:46

В Испании за сутки от коронавируса умер 301 человек - на 30 меньше, чем вчера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

Снижение смертности произошло несмотря на так называемый "эффект уик-энда", когда во вторник обычно сообщают о росте числа смертельных случаев из-за задержки с поступлением данных за выходные.

Всего от коронавируса в Испании умерли 23 822 человека.

Также за последние сутки количество новых случаев заражения выросло на 1308, до 210 773.

Вылечились от коронавирусной болезни 102 548 человек.

Со следующей субботы Испания планирует разрешить гражданам выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Испанское правительство также смягчило карантин для детей, позволив несовершеннолетним в возрасте до 14 лет выходить из дома с 26 апреля.

Темы: Испания коронавирус


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