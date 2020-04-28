Половина українців вважають, що якість медицини погіршилася

49% українців вважають, що якість державних медичних послуг за останні два роки погіршилася, і лише 12% побачили покращення.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 24-25 квітня

Дослівно: "У динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Частіше про погіршення зазначали мешканці Півдня і Сходу, старші і бідніші опитані, а також жінки".

Деталі: Також зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за півроку.

Наразі 43% опитаних вважають, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців лишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона скоріше погіршилася, 11% – скоріше покращилася.

Дослідження проходило 24-25 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,8%.