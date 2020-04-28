Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина украинцев считают, что качество медицины ухудшилось

Вторник, 28 апреля 2020, 13:00
Половина украинцев считают, что качество медицины ухудшилось

49% украинцев считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года ухудшилось, и лишь 12% увидели улучшения.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-25 апреля

Дословно: "В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще ухудшение отмечали жители Юга и Востока, старшие и боее бедные опрошенные, а также женщины". 

 

Детали: Также уменьшилось количество тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

Сейчас 43% опрошенных считают, что качество государственных медуслуг за последние 6 месяцев осталась на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось, 11% – скорее улучшилось. 

 

Исследование проходило 24-25 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.

Украинская правда
Темы: медицинаУкраинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
медицина
Как происходит трансплантация кожи в Украине – объясняют в Минздраве
Отдал сердце, почки и печень: 4-летний мальчик стал посмертным донором для троих детей
Google тестирует чат-бот, который будет отвечать на медицинские вопросы
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: