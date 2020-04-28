Половина украинцев считают, что качество медицины ухудшилось

49% украинцев считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года ухудшилось, и лишь 12% увидели улучшения.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-25 апреля

Дословно: "В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще ухудшение отмечали жители Юга и Востока, старшие и боее бедные опрошенные, а также женщины".

Детали: Также уменьшилось количество тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

Сейчас 43% опрошенных считают, что качество государственных медуслуг за последние 6 месяцев осталась на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось, 11% – скорее улучшилось.

Исследование проходило 24-25 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.