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Другий за місяць землетрус зафіксували на Закарпатті

Вівторок, 28 квітня 2020, 13:23
Другий за місяць землетрус зафіксували на Закарпатті

В ніч на 28 квітня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,7 бала.

Джерело: Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України, Мукачево.net

Деталі: За попередніми даними, джерело землетрусу знаходилось неподалік села Нижнє Солотвино на глибині близько 3 кілометрів.

Подібний землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

19 квітня Закарпаття також потрусило: навіть двічі за день: перший поштовх був магнітудою 3,1 бали, інший – за кілька годин, магнітудою 1,5 бали.

24 квітня у Словаччині, за 40 км від Ужгорода, стався ще один землетрус.

Теми: Закарпаття
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