Другий за місяць землетрус зафіксували на Закарпатті
Вівторок, 28 квітня 2020, 13:23
В ніч на 28 квітня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,7 бала.
Джерело: Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України, Мукачево.net
Деталі: За попередніми даними, джерело землетрусу знаходилось неподалік села Нижнє Солотвино на глибині близько 3 кілометрів.
Подібний землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
19 квітня Закарпаття також потрусило: навіть двічі за день: перший поштовх був магнітудою 3,1 бали, інший – за кілька годин, магнітудою 1,5 бали.
24 квітня у Словаччині, за 40 км від Ужгорода, стався ще один землетрус.