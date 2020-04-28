Второе за месяц землетрясение зафиксировали на Закарпатье

В ночь на 28 апреля на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,7 балла.

Источник: Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины, Мукачево.net

Детали: По предварительным данным, источник землетрясения находился близ села Нижнее Солотвино на глубине около 3 километров.

Подобное землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

19 апреля Закарпатье также потрясло: даже дважды в день: первый толчок был магнитудой 3,1 балла, другой - через несколько часов магнитудой 1,5 балла.

24 апреля во Словакии, в 40 км от Ужгорода, произошло еще одно землетрясение.