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Квітень закінчиться дощами і грозами

Вівторок, 28 квітня 2020, 13:25
Квітень закінчиться дощами і грозами

В останні дні квітня майже по всій території країни, за винятком сходу та Криму, пройдуть дощі з грозами.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Україна завтра (29 квітня – ред.) – одна з найтепліших у Європі. У Києві буде тепліше, ніж у Мадриді, Римі, Парижі, не кажучи вже про Берлін, Лондон, Осло чи Хельсінкі.

Температура повітря 29 квітня у Києві протягом дня становитиме +22+24 градуси. Навіть ніч вже стане поважнішою і не буде оцих легковажних заморозків, очікується +8+10 градусів". 

Деталі: У середу на заході країни пройдуть дощі з грозами, вночі +8+10, вдень до +23, на решті території без опадів, вночі +5+9, вдень до +22. 

 

Вітер повсюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей можливі штормові пориви.

30 квітня циклон принесе дощі з грозами на захід та північ України, а також на Одещину та Вінниччину, температура повітря знизиться до +17+19. На решті території без опадів, до +22. 

 

1 травня невеликі дощі з грозами прогнозують по всій території країни. 

 

Українська правда
Теми: погода
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