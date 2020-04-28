Апрель закончится дождями и грозами

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Вторник, 28 апреля 2020, 13:25

В последние дни апреля почти по всей территории страны, за исключением востока и Крыма, пройдут дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Украина завтра (29 апреля – ред.) – одна из самых теплых в Европе. В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондоне, Осло или Хельсинки.

Температура воздуха 29 апреля в Киеве в течение дня составит +22+24 градуса. Даже ночь уже станет почтеннее и не будет этих легкомысленных заморозков, ожидается +8+10 градусов".

Детали: В среду на западе страны пройдут дожди с грозами, ночью +8+10, днем ​​до +23, на остальной территории без осадков, ночью +5+9, днем ​​до +22. 

 

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

30 апреля циклон принесет дожди с грозами на запад и север Украины, а также в Одесскую область и Винницкую, температура воздуха снизится до +17+19. На остальной территории без осадков, до +22. 

 

1 мая небольшие дожди с грозами прогнозируют по всей территории страны. 

 

Украинская правда
Темы: погода


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