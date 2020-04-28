Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Апрель закончится дождями и грозами

Вторник, 28 апреля 2020, 13:25
Апрель закончится дождями и грозами

В последние дни апреля почти по всей территории страны, за исключением востока и Крыма, пройдут дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Украина завтра (29 апреля – ред.) – одна из самых теплых в Европе. В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондоне, Осло или Хельсинки.

Температура воздуха 29 апреля в Киеве в течение дня составит +22+24 градуса. Даже ночь уже станет почтеннее и не будет этих легкомысленных заморозков, ожидается +8+10 градусов".

Детали: В среду на западе страны пройдут дожди с грозами, ночью +8+10, днем ​​до +23, на остальной территории без осадков, ночью +5+9, днем ​​до +22. 

 

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

30 апреля циклон принесет дожди с грозами на запад и север Украины, а также в Одесскую область и Винницкую, температура воздуха снизится до +17+19. На остальной территории без осадков, до +22. 

 

1 мая небольшие дожди с грозами прогнозируют по всей территории страны. 

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: