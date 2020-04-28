Великого інтернет-провайдера викрили у несплаті податків майже на 7 мільйонів

Одного з найбільших українських інтернет провайдерів підозрюють у несплаті 6,7 мільйона гривень податків.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: Розслідування встановило, що керівник ІТ-компанії протягом 2016-2018 років вносив до фінансово-господарських документів завідомо неправдиві відомості про неіснуючі взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином керівник компанії ухилився від сплати податків на суму 6,7 млн гривень, чим завдав збитків державному бюджету на зазначену суму.

Керівнику підприємства повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідство у кримінальному провадженні триває.