Крупнейшего интернет-провайдера уличили в неуплате налогов почти на 7 миллионов

Одного из крупнейших украинских интернет провайдеров подозревают в неуплате 6,7 миллиона гривен налогов.

Источник: прокуратура Киева

Детали: Расследование установило, что руководитель IТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн гривен, чем нанес ущерб государственному бюджету на указанную сумму.

Руководителю предприятия сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие в уголовном производстве продолжается.