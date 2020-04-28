Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому

Міський голова Львова Андрій Садовий зробив тест на захворювання коронавірусною інфекцією, який показав негативний результат, але лікарі порадили йому попрацювати з дому.

Джерело: пресслужба Львівської міськради

Пряма мова Садового: "Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому".

Деталі: Міський голова Львова заявив, що "загалом все добре".

Садовий закликав звертатися до сімейного лікаря, якщо є якісь підозри на захворювання, а "не чекати, що якось мине".

Станом на 8 ранку 28 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.