Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому

Вівторок, 28 квітня 2020, 14:09
Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому

Міський голова Львова Андрій Садовий зробив тест на захворювання коронавірусною інфекцією, який показав негативний результат, але лікарі порадили йому попрацювати з дому.

Джерело: пресслужба Львівської міськради

Пряма мова Садового: "Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому".

Деталі: Міський голова Львова заявив, що "загалом все добре".

Садовий закликав звертатися до сімейного лікаря, якщо є якісь підозри на захворювання, а "не чекати, що якось мине".

Станом на 8 ранку 28 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.

Українська правда
Теми: СадовийкоронавірусCovid-2019Львів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Садовий
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: