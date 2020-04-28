Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому

6150 переглядів
Вівторок, 28 квітня 2020, 14:09

Міський голова Львова Андрій Садовий зробив тест на захворювання коронавірусною інфекцією, який показав негативний результат, але лікарі порадили йому попрацювати з дому.

Джерело: пресслужба Львівської міськради

Пряма мова Садового: "Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому".

Деталі: Міський голова Львова заявив, що "загалом все добре".

Садовий закликав звертатися до сімейного лікаря, якщо є якісь підозри на захворювання, а "не чекати, що якось мине".

Станом на 8 ранку 28 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.

Українська правда
Теми: Садовий коронавірус Covid-2019 Львів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Садовий просить дозволити торгувати продуктами на ринку 27 квітня 2020, 10:45
Садовий переніс День Львова через коронавірус 21 квітня 2020, 19:57
У Львові загорівся Центр реабілітації АТОвців 17 квітня 2020, 18:20
Усі новини
Головні новини
Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому
Кличко розповів, як і коли Київ почне виходити з карантину
28 квітня. No time to die: в Україні 5 днів стабільного росту, Туреччина скасує all inclusive, Трамп знову накинувся на Китай
На Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала фермерів і підприємців
Усі новини
посміхніться!

Як люди проводять карантинні будні. 15 кумедних ілюстрацій

фінанси

Amazon, OLX, Rozetka та інші: як вибрати ідеальний майданчик для продажів