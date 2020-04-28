Садовый сделал тест на COVID-19: врачи посоветовали работать из дома

Городской председатель Львова Андрей Садовый сделал тест на заболевание коронавирусной инфекцией, который показал отрицательный результат, но врачи посоветовали ему поработать из дома.

Источник: пресс-служба Львовского горсовета

Прямая речь Садового: "Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома".

Детали: Мэр Львова заявил, что "в целом все хорошо".

Садовый призвал обращаться к семейному врачу, если есть какие-то подозрения на заболевание, а "не ждать, что само как-то пройдет".

По состоянию на 8 утра 28 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.