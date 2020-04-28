Біля лікарні на Буковині поставили спеціальний тунель, який вбиває віруси
У Чернівецькій обласній лікарні встановили тунель, який розпилює розчин, що вбиває бактерії.
Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація
Дослівно: "Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії та віруси".
Деталі: Відзначається, що після завершення пандемії тунель планують перемістити до інфекційного відділення ОКЛ.
Зараз такі пристрої є лише у Чернівцях та Дніпрі.
Цей тунель на благодійній основі розробили та встановили представники підприємства хімічної промисловості Василь Куліш та Дмитро Парасій.
До того у держадміністрації повідомляли, що лікарі "швидкої" у Новоселиці отримали спеціальний бокс для транспортування хворих із підозрою на COVID-19.
Капсулу виготовили із герметичного матеріалу із маскою, приладами для подачі кисню, компресором та фільтром, що знезаражує повітря. Також у бокс вмонтовано рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим.
Важить капсула 16 кілограмів. Практично всі її деталі – вітчизняного виробництва.