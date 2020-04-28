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Біля лікарні на Буковині поставили спеціальний тунель, який вбиває віруси

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:02
Біля лікарні на Буковині поставили спеціальний тунель, який вбиває віруси

У Чернівецькій обласній лікарні встановили тунель, який розпилює розчин, що вбиває бактерії і віруси.

Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація

Дослівно: "Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії та віруси".

Деталі: Відзначається, що після завершення пандемії тунель планують перемістити до інфекційного відділення ОКЛ.

Зараз такі пристрої є лише у Чернівцях та Дніпрі.

 

Цей тунель на благодійній основі розробили та встановили представники підприємства хімічної промисловості Василь Куліш та Дмитро Парасій.

 
 

До того у держадміністрації повідомляли, що лікарі "швидкої" у Новоселиці отримали спеціальний бокс для транспортування хворих із підозрою на COVID-19.

Капсулу виготовили із герметичного матеріалу із маскою, приладами для подачі кисню, компресором та фільтром, що знезаражує повітря. Також у бокс вмонтовано рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим.

Важить капсула 16 кілограмів. Практично всі її деталі – вітчизняного виробництва.

 
 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Чернівецька областьмедицина
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