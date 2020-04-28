У больницы на Буковине поставили специальный тоннель, который убивает вирусы
В Черновицкой областной больнице установили тоннель, который распыляет раствор, который убивает бактерии.
Источник: Черновицкая областная госадминистрация
Дословно: "Когда человек проходит сквозь него, на нее распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы".
Детали: Отмечается, что после завершения пандемии тоннель планируют переместить в инфекционное отделение ОКБ.
Сейчас такие устройства есть только в Черновцах и Днепре.
Этот тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители предприятия химической промышленности Василий Кулиш и Дмитрий Парасий.
До этого в госадминистрации сообщали, что врачи "скорой" в Новоселице получили специальный бокс для транспортировки больных с подозрением на COVID-19.
Капсулу изготовили из герметичного материала с маской, приборами для подачи кислорода, компрессором и фильтром, обеззараживает воздух. Также в бокс вмонтировано перчатки-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.
Весит капсула 16 килограммов. Практически все ее детали - отечественного производства.