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У больницы на Буковине поставили специальный тоннель, который убивает вирусы

Вторник, 28 апреля 2020, 15:02
У больницы на Буковине поставили специальный тоннель, который убивает вирусы

В Черновицкой областной больнице установили тоннель, который распыляет раствор, который убивает бактерии и вирусы.

Источник: Черновицкая областная госадминистрация

Дословно: "Когда человек проходит сквозь него, на нее распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы".

Детали: Отмечается, что после завершения пандемии тоннель планируют переместить в инфекционное отделение ОКБ.

Сейчас такие устройства есть только в Черновцах и Днепре.

 

Этот тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители предприятия химической промышленности Василий Кулиш и Дмитрий Парасий.

 
 

До этого в госадминистрации сообщали, что врачи "скорой" в Новоселице получили специальный бокс для транспортировки больных с подозрением на COVID-19.

Капсулу изготовили из герметичного материала с маской, приборами для подачи кислорода, компрессором и фильтром, обеззараживает воздух. Также в бокс вмонтировано перчатки-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Весит капсула 16 килограммов. Практически все ее детали - отечественного производства.

 
 

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Черновицкая областьмедицина
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