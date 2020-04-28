У Росії церковник наклав на себе руки після діагностування коронавірусу

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Вівторок, 28 квітня 2020, 15:20

Російський послушник московського подвір'я Троїце-Сергієвої лаври Дмитро Пелипенко, у якого виявили COVID-19, помер після спроби самогубства.

Джерело: Meduza, сайті подвір'я

Деталі: Після того, як у Пелипенка діагностували COVID-19, він був госпіталізований до лікарні.

У ніч на 24 квітня він вибив вікно на першому поверсі, вийшов на вулицю і зробив спробу суїциду перед храмом на території лікарні.

ЗМІ повідомлялося, що Пелипенко підпалив себе.

Водночас, протоієрей РПЦ Леонід Калінін розповів, що послушника госпіталізували з опіками 90% тіла. Пелипенко помістили в реанімацію, медикам не вдалося його врятувати, він помер 26 квітня.

Як вказано на сайті подвір’я, імовірно, причиною дій послушника стала "наявність душевної хвороби", що підтверджується його лікуванням у психіатричній лікарні за два роки до вступу в обитель.

Факт наявності психічного захворювання не був відомий братії подвір'я Свято-Троїцької Сергієвої Лаври.

За останню добу в Росії підтверджено 6411 випадків нової коронавирусної інфекції.

Теми: коронавірус Росія


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