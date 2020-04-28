В українських в'язницях 6 хворих на коронавірус

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Вівторок, 28 квітня 2020, 16:56

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених і осіб, узятих під варту, виявили вже 6 випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: Департамент з питань виконання кримінальних покарань у Facebook

Деталі: Станом на 28 квітня з 6 випадків зараження 4 рази коронавірусну інфекцію виявили у працівників ДКВС.

Ще по одному випадку виявили серед осіб, узятих під варту в Чернівецькому слідчому ізоляторі і Кропивницькому слідчому ізоляторі.  

Передісторія:

Україна опинилася в десятці країн з найбільшою кількістю мешканців місць позбавлення волі.

Теми: коронавірус в'язниця


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