В украинских тюрьмах 6 больных коронавирусом

Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, обнаружили уже 6 случаев заболевания COVID-19.

Источник: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook

Детали: По состоянию на 28 апреля с 6 случаев заражения коронавирусную инфекцию обнаружили у 4 работников ДКВС.

Еще по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Черновицком следственном изоляторе и Кропивницкому следственном изоляторе.

Предыстория: