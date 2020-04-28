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В украинских тюрьмах 6 больных коронавирусом

Вторник, 28 апреля 2020, 16:56
В украинских тюрьмах 6 больных коронавирусом

Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, обнаружили уже 6 случаев заболевания COVID-19.

Источник: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook

Детали: По состоянию на 28 апреля с 6 случаев заражения коронавирусную инфекцию обнаружили у 4 работников ДКВС.

Еще по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Черновицком следственном изоляторе и Кропивницкому следственном изоляторе.

Предыстория:

  • Украина оказалась в десятке стран с наибольшим количеством жителей мест лишения свободы.
  • За последние сутки, 27 апреля, в Украине зафиксировано 401 новый случай заболевания коронавирус, 19 больных умерли, 128 пациентов выздоровели от COVID-19.

Темы: коронавирустюрьма
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