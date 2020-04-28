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Поліцейський у Києві зупинив молодика для перевірки і отримав удар в голову

Вівторок, 28 квітня 2020, 17:31
Поліцейський у Києві зупинив молодика для перевірки і отримав удар в голову

У Києві затримали молодика, який під час перевірки накинувся на поліцейського.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва на сайті Національної поліції

Деталі: Повідомляється, що поліцейські в Голосіївському районі помітили молодика, який їхав на скутері на вулиці Теремківській без номерних знаків та шолома.

Його зупинили, але під час спілкування він почав нервувати, кажуть поліцейські. Спецпризначенці вирішили провести поверхневу перевірку, внаслідок чого виявили у чоловіка згортки з речовиною рослинного походження, схожу на канабіс. Після цього хлопець наніс удар одному із поліцейських.

Дослівно: "Хлопець, спілкуючись з правоохоронцями, раптово наніс удар одному зі спецпризначенців по обличчю. Лікарі надали першу допомогу поліцейському".

Деталі: Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимий киянин, 1998 року народження. Його підозрюють у насильстві щодо працівника правоохоронного орган та незаконному зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

За нанесення тілесних ушкоджень спецпризначенцю фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київполіціянаркотики
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